Siete fan di The Elder Scrolls? Ora potete possedere un vero pezzo dei server di TES Online

Questo è il caso per The Elder Scrolls. Per celebrare il decimo anniversario di TES Online , Bethesda sta vendendo delle letterali fette dei server originali del gioco.

I dettagli sull'oggetto da collezione di The Elder Scrolls

L'oggetto include un pezzo del server originale incorniciato da una targa che celebra il decennio del MMORPG di Bethesda.

Sono stati realizzati solo 2.000 esemplari di questi pezzi commemorativi, attualmente disponibili per il pre-ordine presso il negozio Bethesda Gear.

"Chi desidera qualcosa di veramente significativo per commemorare oltre un decennio di avventure con gli amici può ora avere un vero e proprio pezzo fisico della storia di The Elder Scrolls Online: un frammento di RAM preso da uno dei server originali del gioco", si legge nella descrizione dell'oggetto.

Il prezzo è 110 dollari, una cifra non esagerata considerando che ce ne saranno solo 2.000 in tutto il mondo. Certo, è chiaramente qualcosa di pensato solo per i fan più sfegatati, ma non è comune poter dire: "ho un pezzo dei server usati dal mio videogioco preferito".

Le dimensioni sono 25.4 x 20.32 x 4.5 cm e ogni pezzo sarà ovviamente numerato. Attualmente è disponibile la prenotazione, non l'acquisto immediato.

