Spotify non funziona: i dettagli ufficiali dalla compagnia

L'applicazione musicale non è in grado di caricare o di fare lo streaming della musica .

Al momento della scrittura di questa notizia, l'applicazione di Spotify non funziona . Il problema pare essere presente sia negli Stati Uniti d'America che in Europa.

Cosa sappiamo sui problemi di Spotify

Anche la compagnia ha confermato che sono presenti dei problemi tramite il profilo Twitter ufficiale, come potete vedere poco sotto.

Spotify Status - tramite il social media - ha scritto intorno alle 15.30 del 16 marzo che la compagnia "è a conoscenza di alcuni problemi" e ha confermato che il team sta analizzando la situazione per capire cosa sia successo e risolvere il tutto.

Non è stato indicato altro dal profilo social, almeno al momento della scrittura, quindi possiamo supporre che ancora non ci siano novità ufficiali. Provando a utilizzare l'applicazione tramite uno smartphone (Android, nello specifico) viene restituito un errore che segnala di verificare la connessione internet e di riprovare (ovviamente la nostra connessione non ha problemi).

Secondo le segnalazioni, anche la versione web, la versione iOS e l'applicazione desktop non funzionano correttamente. Alcune canzoni o podcast, in realtà, potrebbero comunque essere accessibili su iOS e Android, ma solo se l'applicazione le ha salvate nella cache prima dei problemi di connessione.

Non ci resta che attendere novità a riguardo. Ricordiamo infine che la colonna sonora di LEGO Horizon Adventures ora è su Spotify, Amazon Music e altri servizi di streaming.