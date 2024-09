Skyrim sarà un successo, ma The Elder Scrolls Online incassa cifre incredibili ogni singolo mese

La saga di The Elder Scrolls è amata e di successo, come ben sappiamo il quinto capitolo - Skyrim - continua a vendere dopo anni, man mano che sono arrivate nuove edizioni. Non è però l'unico successo di TES, anzi. Il gioco multigiocatore The Elder Scrolls Online si è rivelato un successo enorme.

Recenti risultati mostrano che The Elder Scrolls Online ha guadagnato ben 15 milioni di dollari di entrate mensili. Non è però la prima volta: il gioco ha mantenuto costantemente queste cifre enormi per più di dieci anni.