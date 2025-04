The Elder Scrolls Online cambia tutto: ecco le Seasons of the Worm Cult

Così The Elder Scrolls Online si prepara a cambiare faccia: il futuro di "TESO" sembra passare prima di tutto dal tentativo di attrarre nuovi giocatori, come testimoniato dal primo trailer live-action mai realizzato per il titolo ma soprattutto dal completo restauro che toccherà le aree iniziali del mondo di gioco. Ciò detto, gli sviluppatori sono ben consapevoli che il successo del progetto passa principalmente dall'affetto del pubblico affezionato, dunque hanno deciso di stravolgere la formula di distribuzione e la maggior parte dei sistemi centrali: fra l'introduzione del contenuto stagionale - a partite dalla Season of the Worm Cult - passando per il totale rifacimento dell'apparato PvP, per arrivare all'introduzione delle sottoclassi, abbiamo scoperto in anteprima il futuro di The Elder Scrolls Online .

Il 2024 è stato un anno di grandi festeggiamenti per The Elder Scrolls Online, vuoi perché l'opera degli Zenimax Online Studios ha raggiunto la veneranda età di dieci anni, vuoi perché Matt Firor e il suo team di veterani hanno finalmente rivelato i numeri dietro l'operazione, confermando le tesi che ipotizzavano gli enormi guadagni generati dal MMORPG ambientato a Tamriel. Ma se da una parte l'espansione - o "Chapter", come viene definita su queste sponde - Gold Road è stata ben accolta sul fronte della narrazione, dall'altra è stata protagonista di una flessione nei numeri dell'utenza che a conti fatti sta caratterizzando la maggior parte delle esperienze di questo genere, ormai trainate dal solo nucleo di pubblico più affezionato.

The Elder Scrolls Online non avrà più i grossi aggiornamenti annuali, ma update più piccoli e frequenti

Ormai The Elder Scrolls Online è un videogioco immenso, capitolo dopo capitolo ha ampliato enormemente gli orizzonti di Tamriel e soprattutto la mole di meccaniche di gioco, dunque sono state erette delle " Welcome Back Features " dotate di un duplice scopo: da una parte mirano ad aiutare chi abbia già provato il titolo a rigettarsi lentamente nei sistemi e a prendere confidenza con tutte le novità, dall'altra vogliono incanalare tali giocatori in maniera organica sui binari della narrazione.

Nel corso dell'ultimo anno gli sviluppatori hanno dedicato diversi sforzi al restauro tecnico e grafico di Tamriel: tutte le potenziali aree iniziali sono state completamente rinnovate per offrire un colpo d'occhio decisamente più efficace e fornire la migliore esperienza possibile ai neofiti - una scelta, questa che sta caratterizzando diversi MMORPG - ma il team di Zenimax Online ha deciso di focalizzarsi in particolar modo sull'esperienza utente di chi ha abbandonato da anni le sponde del progetto.

Le Stagioni e le Seasons of the Worm Cult

Il cambiamento più grande nella formula di TESO riguarda l'introduzione del contenuto stagionale in sostituzione dei Chapter: anziché optare per singole e corpose iniezioni di contenuti - altresì caratterizzate da aggiornamenti periodici - il nuovo modello stagionale sarà ricamato attorno al rilascio di Seasons caratterizzate da una durata compresa fra i tre e i sei mesi che scandiranno l'incedere dell'annata su Tamriel introducendo lentamente nuove storie, nuove meccaniche e nuove attività.

Si comincia con le Seasons of the Worm Cult, tre stagioni che caratterizzeranno il 2025 e il 2026 di TESO

Si tratta di un modello all'apparenza simile a quello già incontrato sulle sponde di altri giochi come servizi, come per esempio Destiny, pensato per garantire agli sviluppatori una flessibilità maggiore rispetto alle ristrettezze delle classiche espansioni. Non c'è bisogno di dire che si tratta di una formula dotata di pro e di contro: se da una parte consentirà ai creativi di sparigliare le carte in tavola con grande facilità ed è indubbiamente più leggera in fase di produzione, dall'altra è capitato spesso che si traducesse nell'emersione di pochi contenuti destinati a esaurirsi molto rapidamente, senza portare i grandi scossoni che ci si aspetterebbe dal modello tradizionale. Nel caso specifico di TESO, ovviamente, solo il tempo saprà dire se si rivelerà il percorso vincente.

Questo terremoto sarà accompagnato dal grande ritorno alle origini incarnato dalle Seasons of the Worm Cult: per quanto riguarda la narrazione, infatti, si tornerà proprio alle origini di The Elder Scrolls Online, riesumando il Culto dei Vermi e il principe daedrico Molag-Bal, grandi protagonisti della grande trama al centro della versione "vanilla" dell'opera. Sono passati dieci anni dal momento dell'apertura dei cancelli su questo MMORPG e ora, a distanza di undici anni, sta per vedere luce un sequel diretto della vicenda originale, primo contenuto soggetto alla cura stagionale annunciata da Matt Firor.

Tutto avrà inizio il prossimo giugno con l'introduzione di Solstice, isola tropicale al largo della costa sud di Tamriel che ospita prevalentemente Argoniani ed Elfi Alti, caratterizzata dalla presenza della città marittima di Sunport e da scenari punteggiati di antiche rovine. Non si tratta, tuttavia, di un'ambientazione puramente vacanziera come quello che ha segnato altri grandi MMORPG: il Culto dei Vermi ha infatti costruito delle roccaforti sull'isola al fine di estrarre le anime dei locali per raggiungere un misterioso e nefasto scopo. Sfruttando la connessione con la narrazione originale, Zenimax Online intende riportare sul palcoscenico diversi personaggi chiave della sua versione di Tamriel, come per esempio Razum-Dar, Skordo, Gabrielle Benele e Vanus Galerion, per certi versi seguendo il percorso tracciato da Final Fantasy XIV e World of Warcraft nella costruzione di un cast volenteroso di lasciare il segno.

Questa prima fase, oltre ad aggiungere diverse tipologie di nemici daedra, aprirà anche i battenti su un Trial per 12 giocatori Ossain Cage ambientato nel piano di Coldharbour. La grande differenza rispetto al solito ciclo di pubblicazione risiede nel fatto che l'approdo a Solstice segna solamente l'inizio di una saga: l'isola è infatti attraversata da un imponente muro di anime creato dal Culto dei Vermi che separa la sezione occidentale - quella tropicale - da una orientale dotata di atmosfere decisamente più oscure. La seconda fase sarà dunque incentrata su un grande evento mondiale al quale dovranno prendere parte tutti i giocatori di ogni server, completando diverse attività con il fine ultimo di abbattere il muro, sbloccando dunque l'accesso alla regione est e a una serie di contenuti aggiuntivi solamente una volta che la missione condivisa sarà portata a termine.

Delves, Trial e nuovi nemici saranno aggiunti come a solito, solo che adesso il contenuto è diviso in stagioni

Un approccio di questo genere, seppur già noto ad altri universi virtuali, è la prima volta che trova spazio in The Elder Scrolls Online: una volta che il muro sarà caduto l'ultimo quadrimestre diventerà protagonista della battaglia finale contro i servitori di Molag Bal, introducendo ancora una volta un'ondata di contenuti e avviando la conclusione questo primo esperimento stagionale. In linea generale si tratta di un cambiamento bello grosso, perché da ora in avanti il mese di giugno sarà solo il primo passo in un cammino destinato a progredire a scaglioni, fra l'altro legato a un nuovo "Content Pass" stagionale pensato per adeguare il sistema di monetizzazione alla nuova ricetta. Gli sviluppatori hanno confermato che quest'anno segnerà un periodo di transizione, una specie di mix fra Chapters e Seasons, dopodiché il futuro del MMORPG cambierà per sempre.