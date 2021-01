Morbius rinviato da Sony, ecco la nuova data di uscita nei cinema

Morbius è stato nuovamente rinviato da Sony, che ha modificato ancora una volta la data di uscita del film nei cinema americani: precedentemente atteso per il 19 marzo 2021, arriverà l'8 ottobre 2021.

Come rivelava esattamente un anno fa il primo teaser trailer italiano del film, Morbius racconterà la storia di un altro anti-eroe Marvel dopo il Venom di Tom Hardy.

Leto si troverà infatti a interpretare il ruolo di Michael Morbius, un biochimico che finisce per trasformarsi accidentalmente in un vampiro durante un esperimento organizzato al fine di trovare la cura per una rara malattia del sangue.

L'obiettivo di Sony è naturalmente quello di consolidare lo Spider-Verse, mettendo tutti questi personaggi e l'imminente Carnage all'interno del medesimo universo in cui si muove lo Spider-Man di Tom Holland.

Il rinvio di Morbius non promette tuttavia bene anche per gli altri progetti cinematografici dell'azienda giapponese, che potrebbero subire lo stesso tipo di decisione nell'attesa che tutto il settore possa ripartire.