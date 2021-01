Star Wars: Battlefront 3 sarà annunciato presto? Diversi attori sono in sala mocap

Diversi attori che hanno partecipato alla realizzazione di Star Wars: Battlefront II in questi giorni sono in sala mocap. Si tratta di una coincidenza o EA e DICE si stanno preparando ad annunciare Star Wars: Battlefront 3?

A notare questa coincidenza sono state diverse persone su Reddit che hanno visto Janina Gavankar (l'interprete di Iden Versio), Anthony Skordi (l'ammiraglio Versio) e T.J. Ramani (che ha impersonato Del Meeko) postare foto all'interno di uno studio di registrazione mocap. Da qui al pensare che siano tutte al lavoro sullo stesso gioco il passo è stato breve. Così come è stato ancora più breve immaginare su quale gioco stiano lavorando: i tre attori nel 2017 hanno partecipato alla creazione di Star Wars: Battlefront 2.

Questa strana reunion è avvenuta tra novembre e dicembre 2020 presso degli studi di registrazione di Los Angeles. Ovviamente nessuno di loro ha svelato il progetto sul quale erano al lavoro, ma da quanto sappiamo Ramani e Skordi hanno persino confermato di aver lavorato insieme a dicembre. È vero che tutti questi indizi non fanno una prova, ma a questo punto il sospetto che DICE e EA siano in procinto di annunciare il terzo capitolo di questa fortunata serie non sembra così folle.

L'arrivo di Star Wars: Battlefront 2 come gioco gratis per PC dell'Epic Games Store, oltretutto, potrebbe essere sfruttato come un trampolino di lancio perfetto per spingere un eventuale terzo capitolo.