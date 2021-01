Dragon's Dogma 2 - Cosa vorremmo in...

Lo sviluppo di Dragon's Dogma 2 sembrerebbe procedere abbastanza spedito, stando ai rumor che circolano in rete che parlano di un rilascio previsto per il 2022, e nonostante manchi ancora un annuncio ufficiale, appare ormai chiaro che quanto prima i numerosi fan del primo capitolo vedranno soddisfatto il loro desiderio di poter tornare nel mondo di Gransys. Nell'attesa, proviamo a sviluppare insieme qualche idea per il nuovo episodio.

Le basi

Il primo Dragon's Dogma offriva una storia poco più che pretestuosa, anche se vantava numerosi dialoghi testuali dei personaggi, tanto da ricordare in svariate occasioni un vero e proprio MMORPG. In tal senso, anche se il fulcro del titolo di Capcom non è tanto la storia principale, quanto l'esplorazione e la caccia ai mostri, auspichiamo comunque una trama molto più profonda e articolata che accompagni lungo tutta l'avventura il videogamer con una serie di situazioni avvincenti, tali da stimolarlo sempre, anche in quelle missioni facoltative che accompagnano spesso la quest principale in questa tipologia di giochi, e che talvolta, ricompense a parte, non offrono grosse motivazioni per essere svolte.

Da questo punto di vista, gli abitanti del mondo di gioco, i cosiddetti NPC, dovrebbero essere meglio sviluppati e resi più credibili, non messi lì giusto per riempire la scena o "attivarsi" quando chiamati in causa. Per rendere "vivo" un mondo di gioco come quello che ci aspettiamo di vedere nel prossimo Dragon's Dogma ci vogliono anche NPC con routine comportamentali varie e sensate che infondano loro una certa personalità e che costituiscano un arricchimento del tessuto narrativo. A proposito, Dragon's Dogma offriva un editor di creazione dei personaggi piuttosto valido, pensato per far si che il giocatore potesse realizzare un alter ego quanto più personale possibile, grazie alla presenza di molti filtri e pattern selezionabili.

Ma nonostante fosse ricco di sfaccettature e oggetti differenti, pensiamo che col nuovo capitolo si possa fare molto di meglio, proponendo una maggiore varietà e soprattutto una maggiore cura del dettaglio, specie per quanto riguarda armature e vestiti. Idem per quanto concerne l'aspetto dei pawn (i compagni di party controllati dall'intelligenza artificiale, descritti come una strana razza artificiale con lo scopo di servire il protagonista). Nel primo capitolo il giocatore ne aveva uno di base che fungeva da vera e propria spalla, totalmente personalizzabile, ma poteva reclutarne altri due già belli e fatti (sostituibili con altri in qualsiasi momento) per comporre un party di quattro elementi.