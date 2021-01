Epic Games Store, il gioco gratis per PC del 7 gennaio 2021 è disponibile

Come ogni giovedì Epic Games ha messo a disposizione un nuovo gioco gratis per PC scaricabile attraverso l'Epic Games Store. A partire dalle 17:00 del 7 gennaio 2021 fino alle 16:59 del 14 gennaio 2021 potrete riscattare senza ulteriori esborsi Crying Suns. Contemporaneamente Epic Games ha annunciato il gioco che sarà disponibile a partire da settimana prossima: Star Wars: Battlefront 2: Celebration Edition!

A questo indirizzo potrete riscattare Crying Suns gratis dall'Epic Game Store.

Sviluppato da Alt Shift, Crying Suns prende il posto di Jurassic World Evolution, l'ultimo gioco gratis regalato durante il periodo natalizio. Crying Suns è un un rogue-lite tattico ispirato a Dune e Foundation disponibile da un po' di tempo su iOS, Android e PC, ma disponibile per la prima volta su Epic Games Store.

In Crying Suns vestirete i panni di un comandante di una flotta spaziale all'esplorazione di un impero misteriosamente caduto. Il gioco mescola una grafica in 2D con una in 3D e sembra davvero interessante.

I requisiti tecnici, oltretutto, sono risibili: potrete farlo girare su praticamente qualunque PC.