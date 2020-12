Epic Games Store: Jurassic World Evolution è il gioco gratis PC del 31 dicembre

Siamo ormai arrivati alla fine delle due settimane di regali dell'Epic Games Store. Da questo momento, 17:00 del 31 dicembre, è infatti disponibile Jurassic World Evolution, l'ultimo gioco gratis PC di questo periodo natalizio di fine 2020. Ovviamente, Epic Games continuerà a offrire titoli su base settimanale.

Jurassic World Evolution ci permette di assumere il controllo delle operazioni sulle leggendarie isole dell'arcipelago delle Muertes e dare vita allo splendore, alla maestosità e al pericolo dei dinosauri. Potremo sviluppare ricerche in tre differenti aree: Sviluppo scientifico, Intrattenimento o Sicurezza in un mondo dove nulla è certo ma nel quale la vita trova sempre un modo per andare avanti.

Possiamo creare, grazie alla bioingegneria, creature che pensano, sentono e reagiscono in modo intelligente all'ambiente che le circonda. Jurassic World Evolution ci permette di giocare con la vita per dare ai dinosauri comportamenti, caratteristiche e aspetti unici, così da creare un parco redditizio. Il gioco gratis PC dell'Epic Games Store è da tempo disponibile ed è considerato dagli appassionati uno dei migliori giochi dedicati alla serie.

Per poter riscattare Jurassic World Evolution gratuitamente dall'Epic Games Store basterà andare sulla pagina delle offerte delle feste di Epic Games Store per farlo vostro.

L'arrivo di Jurassic World Evolution tra i giochi gratis PC di oggi, 31 dicembre 2020, conferma in via definitiva che la lista comparsa online poco tempo fa era corretta al 100%. Vi indichiamo inoltre i requisiti minimi:



Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 (SP1+)/8.1/10 64bit

Processore: Intel i5-2300/AMD FX-4300

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1050 (Legacy GPU: GeForce GTX 660) / AMD Radeon 7850 (2GB)

DirectX: Versione 11

Memoria: 8 GB di spazio disponibile

Mentre qui potete vedere i requisiti consigliati, sempre di Jurassic World Evolution: