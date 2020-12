Grazie di tutto e buon 2021: gli auguri di Multiplayer.it in video!

Con la conclusione del 2020 e l'inizio del 2021 arrivano anche gli auguri di Multiplayer.it in un video in cui ringraziamo i lettori e auguriamo un ottimo nuovo anno a tutti. Il tutto ovviamente a modo nostro, come potete ben vedere per buona parte del filmato in questione, riportato qui sopra.

Il video è composto da un lungo collage di vari spezzoni tratti da dirette, eventi live, streaming, gameplay ed episodi vari di vita vissuta dalla redazione di Multiplayer.it, per ripercorrere un po' gli eventi di maggiore importanza del 2020 e proiettarci verso un 2021 carico di speranze e aspettative.

Non fatevi però ingannare dai primi minuti del video che possono darvi l'illusione di trovarvi davanti a un filmato sobrio e istituzionale come ci si potrebbe aspettare da un sito serio, perché quel tono dura ben poco: gran parte del video è occupato soprattutto da spezzoni di follia assortita che riassumono perfettamente il clima standard che si respira su Multiplayer.it.

Tra attacchi di risa, crisi isteriche, imprecazioni, gaffe assortite e accessi di follia, ripercorriamo dunque quanto successo in questo 2020 sulle pagine di Multiplayer.it, ringraziandovi di essere stati con noi e augurando a tutti un buon 2021 videogiocoso sempre in nostra compagnia!