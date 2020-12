Il padre di Tekken, Katsuhiro Harada, lavora al gioco più costoso nella storia di Bandai Namco

Bandai Namco ha in serbo un nuovo gioco che sembra essere il progetto più ambizioso nella storia del publisher nipponico, che è stato affidato alla guida di Katsuhiro Harada, ovvero il producer storico della serie Tekken.

Non ci sono molte informazioni al riguardo, ma del nuovo gioco misterioso ha parlato lo stesso Harada nel corso dell'evento in live streaming "Piro Live! New Year's Eve Special 2021", spiegando come questo sia uno dei progetti più ricchi mai organizzati all'interno di Bandai Namco, dunque probabilmente un titolo veramente di grosso calibro.

"Be', onestamente penso che questo possa essere il progetto più costoso mai sviluppato nella storia di Bandai Namco", ha affermato Harada durante il livestream, sembrando particolarmente emozionato per questo nuovo gioco in sviluppo: "Penso che sia incredibile che i superiori abbiano approvato questo progetto. Ebbene, l'approvazione c'è stata, solo che la situazione attuale con la pandemia da coronavirus ci ha impedito di iniziare in pieno lo sviluppo del gioco", ha spiegato.

Il producer di Tekken ha dunque fatto presente come si tratti di un progetto di grosse dimensioni ma che lo sviluppo non è ancora partito in maniera effettiva a causa delle misure intraprese per limitare il coronavirus, che hanno bloccato al momento o estremamente rallentato la produzione del gioco.

"Sto sviluppando altre cose rispetto ai giochi di combattimento, non credo che farò comunque altri picchiaduro oltre alla serie Tekken, ma non posso ancora dire cosa sia questo nuovo progetto, per il momento", ha affermato Harada, secondo quanto riferito da Gematsu.

Nel frattempo, Tekken 7 ha venduto più di 6 milioni di copie con dati aggiornati a settembre, a dimostrazione di come l'ultimo capitolo si stia comportando molto bene sul mercato. Per il resto siamo in attesa di informazioni anche su altri giochi in sviluppo presso Bandai Namco come Tales of Arise, Scarlet Nexus e Digimon Survive.