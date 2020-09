Tekken 7 ha venduto più di 6 milioni di copie, Kunimitsu è il nuovo DLC

Bandai Namco ha annunciato che Tekken 7 ha venduto più di 6 milioni di copie, con la serie che ha superato le 50 milioni di copie complessive. Inoltre sta per arrivare un nuovo personaggio scaricabile tramite DLC: Kunimitsu.

Kunimitsu, che farà parte della Season 4 (è il primo personaggio), di cui potete vedere il trailer in fondo alla notizia, è un personaggio ritornante che non si vedeva dai tempi di Tekken 2. In realtà quella di Tekken 7 non è la Kunimitsu originale, ma sua figlia. L'infanta è decisamente diversa dalla sua genitrice, visto che parla molto di più e non si fa problemi a togliersi la maschera.

A febbraio Bandai Namco aveva annunciato che Tekken 7 aveva venduto 5 milioni di copie. Evidentemente qualcosa deve aver spinto le vendite, visto l'incremento di un milione di unità in pochi mesi.

Tekken 7 fu lanciato nel 2015 in sala giochi, per uscire poi nel 2017 su PC, PS4 e Xbox One. Si tratta di uno dei migliori picchiaduro a incontri della generazione attuale, a detta di molti. Chissà se su PS5 e Xbox Series X vedremo Tekken 8.