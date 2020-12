Xbox Series X|S e One: il 2020 riepilogato in video da Microsoft

Microsoft ha pubblicato un video celebrativo del 2020 dedicato ai maggiori eventi riguardanti Xbox Series X|S, Xbox One e PC, ovvero tutto l'universo Xbox ripercorso in questo filmato che riassume vari accadimenti dell'anno in conclusione.

Xbox 2020 Year in Review è il nome del video in questione, pubblicato dal canale ufficiale YouTube di Microsoft e incentrato appunto su quanto successo nel corso dell'anno in conclusione presso la divisione videoludica della compagnia, ripercorrendo dunque uscite di rilievo, annunci e novità riguardanti Xbox in generale.

Il video si concentra soprattutto su tre aspetti: l'uscita di vari titoli di rilievo da parte degli Xbox Games Studios, il lancio delle nuove console, ovvero Xbox Series X e Series S e le variazioni avvenute ai servizi videoludici di Microsoft, che rappresentano ormai una componente di fondamentale importanza per la divisione Xbox.

Tra i vari eventi, possiamo dunque vedere dei veloci riferimenti a Project xCloud, all'espansione di Xbox Game Pass Ultimate con l'inclusione del servizio in streaming e di EA Play e vari altri eventi di grande interesse per quanto riguarda i videogiochi. Da notare che all'interno del filmato trovano spazio anche alcuni scorci su giochi annunciati quest'anno ma non ancora in sviluppo come Perfect Dark e Fable, rendendo dunque questo video non solo una celebrazione del 2020 ma anche un rimando al 2021 e alle novità in arrivo.