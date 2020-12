Fortnite Stagione 5: sfide della Settimana 5 svelate in anticipo dai dataminer

Come ogni settimana, domani - giovedì 31 dicembre -, saranno disponibili le nuove sfide di Fortnite Stagione 5. Parliamo precisamente delle sfide della Settimana 5. Ogni sfida permette di ottenere 20.000 Punti Esperienza per il battle royale, utili a far salire di livello il Pass Battaglia del gioco. Ogni settimana ci sono sette sfide normali e un sfida leggendaria divisa in cinque stadi.

La sfida Leggendaria di Fortnite, inoltre, viene cambiata ogni sette giorni: dopodiché non sarà più possibile completarla, a differenza delle sfide normali che rimangono sempre disponibili. Vediamo però quali sono le sfide della settimana 5 di Fortnite Stagione 5:



Trova la moneta blu sepolta a Corso commercio (1)

Estrai gli Gnomi da Fort Crumpet e Parco Pacifico (1)

Cerca scrigni o pacchi di munizioni (15)

Raccogli Gnomi a Fort Crumpet e Siepi d'Agrifoglio (1)

Sotterra Gnomi a Parco Pacifico o Corso commercio (2)

Infliggi danni entro dieci secondi dopo essere riemersi dalla sabbia (1.000)

Infliggi danni mentre sei accucciato (500)

Sfida Leggendaria: Elimina guardie (10/20/30/40/50)

La maggior parte delle sfide della settimana 5 di Fortnite Stagione 5 sono legate agli Gnomi: domani sarà possibile scoprire dove sono nascosti nelle varie zone indicate dalle sfide. Sarà anche necessario capire dove trovare la moneta blu. Per il resto, si tratta di sfide molto classiche.

La sfida leggendaria della settimana 5 di Fortnite Stagione 5 è molto semplice concettualmente, ma oltre al limite temporale è resa complessa dalla necessità di trovare le guardie durante una partita del battle royale.

Infine, vi segnaliamo anche che Epic Games ha inviato dei doni marchiati Free Fornite ad alcuni influencer.