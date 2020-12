Black Desert: trailer mostra Nova, il nuovo distruttivo personaggio

Pearl Abyss ha rilasciato un nuovo trailer dedicato a Black Desert, il suo famoso MMORPG. Il filmato è dedicato a Nova, nuovo personaggio da poco aggiunto, e alle sue abilità di combattimento. Il personaggio, di norma, dispone di un grande scudo e di una pesante mazza, ma come il video di permette di scoprire, il "risveglio" le permette di ottenere un'arma molto più agile.

Il trailer di Nova mostra alcune scene di combattimento di Black Abyss. Possiamo vedere che Nova brandisce la Morning Star e lo scudo Quoratum che contiene i poteri del all'Albero Divino Quturan. Nova è l'ultima erede della linea di sangue regale Calpheon che era stata quasi eliminata con la nascita della repubblica.

Lo scudo la protegge come "una fortezza di ferro" e la Morning Star può aumentare il proprio raggio d'attacco grazie a una catena. Lo scudo è posseduto dall'anima della Guardia di Thornwood che segue ogni suo comando. Lo spirito può attaccare mentre Nova si protegge con lo scudo. In questo modo Nova può combinare attacco e difesa per soverchiare i nemici.

Vi ricordiamo che Black Desert Online è disponibile su PC, su PS4 e Xbox One (con il nome di "Black Desert") e anche su iOS e Android (con il nome di Black Desert Mobile). Pearl Abyss è al lavoro anche su un altro gioco, Crimson Desert, di cui potete vedere due nuovi video commentati dagli sviluppatori. Potete però anche leggere la nostra anteprima.