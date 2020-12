Fortnite: Epic Games ha inviato dei doni marchiati Free Fornite ad alcuni influencer

Epic Games sta continuando la sua campagna Free Fortnite contro Apple e Google, com'è apparso evidente agli influencer che hanno scartato i doni ricevuti dalla compagnia: un giubbotto marchiato Free Fortnite e un Galaxy Tab S7.

A quanto pare anche Samsung è coinvolta nella strana iniziativa, con cui non solo è stato sottolineato per l'ennesima volta che l'App Store e Google Play terrebbero in ostaggio Fortnite, ma anche che il gioco è scaricabile liberamente dal Galaxy Store.

In effetti non è chiaro se sia più una protesta o più marketing. Del resto anche la nota d'accompagnamento ai regali sembra essere stata scritta più per fare pubblicità al Galaxy Store che per dare addosso a Google e Apple.

"Fortnite è stato nominato il Gioco dell'Anno 2020 del Galaxy Store di Samsung. Per festeggiare, abbiamo fatto squadra con Samsung per spedirti degli oggetti Free Fortnite in regalo.

Anche se Fortnite non è attualmente disponibile sull'App Store o su Google Play, puoi ancora ottenere gli ultimi aggiornamenti direttamente dall'applicazione di Epic Games sul Galaxy Store. Fallo sapere, #freefortnite."

Che dire? Vedere una compagnia miliardaria come Epic Games prendere simili iniziative non è proprio il massimo. Che abbia bisogno di qualcuno che gli curi la comunicazione?