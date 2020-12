Cyberpunk 2077: quando un bug diventa davvero una feature

Con l'arrivo della versione 1.05 di Cyberpunk 2077 è stato scoperto un nuovo bug che a molti è sembrata una vera e propria feature, visto ciò che comporta in termini di gameplay.

Nella pagina Reddit del gioco un utente ha svelato che lasciando a metà una quest che implica la presenza di personaggi non giocanti di supporto, i suddetti inizieranno a seguire V ovunque, missioni incluse. Saranno anche immortalabili con la modalità foto! Sostanzialmente il bug aggiunge dei compagni anche dove non sarebbero previsti. Naturalmente non sono gestibili direttamente, ma il fatto che sia possibile averli è davvero interessante. In realtà già prima della patch 1.05 poteva capitare che Dum Dum seguisse il giocatore fuori dalla missione The Pickup, posta a inizio gioco, ma qui siamo decisamente su di un altro livello.

Questo non è sicuramente il primo bug di Cyberpunk 2077 emerso dopo il lancio. Da questo punto di vista il titolo di CD Projekt Red non teme rivali, tra natiche al vento e peni birichini.

Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile per PC, Stadia, PS4 e Xbox One, con la possibilità di giocarci in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X e S.