Cyberpunk 2077: un filmato mostra trenta minuti dell'ottima versione Stadia in 4K

Vediamo trenta minuti di Cyberpunk 2077 giocato in 4K su Stadia, la piattaforma di cloud gaming di Google. Si tratta di una delle versioni migliori del gioco, sicuramente superiore a quelle console, grazie a un'ottimizzazione impeccabile. Probabilmente è seconda solo alla versione PC, anche se va detto che quest'ultima per essere apprezzata al massimo richiede un sistema high-end, non proprio alla portata di tutti (è comunque ottima anche su sistemi medi, basta non pretendere il ray tracing).

Se vogliamo Stadia è l'alternativa perfetta per tutti quelli che abbiano una connessione decente e non vogliano spendere troppo in hardware (è giocabile da browser anche su sistemi vecchiotti). Stando ai resoconti, il gioco è fruibile senza intoppi e, visto che non richiede configurazioni particolari, è anche accessibile da un pubblico di non smanettoni.

Proprio ieri CD Projekt Red ha annunciato che Cyberpunk 2077 ha venduto 13 milioni di copie nei sui primi dieci giorni sul mercato, eclissando tutti gli altri giochi di Natale. Moltissime, considerando anche le reazioni negative alle versioni PS4 e Xbox One.