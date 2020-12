Cyberpunk 2077 ha eclissato tutti gli altri giochi di questo Natale, nel bene e nel male

Ammettiamolo, Cyberpunk 2077 ha oscurato tutti i giochi usciti nel periodo natalizio, alcuni anche molto validi che avrebbero meritato di avere i riflettori puntati addosso più a lungo. Nel bene e nel male, l'opera di CD Projekt Red ha catalizzato l'attenzione generale, togliendo aria a tutto ciò che l'ha preceduto di qualche giorno o di qualche settimana.

Ne sa qualcosa il povero Immortals: Fenyx Rising, titolo molto valido ,a bullizzato per le sue somiglianze con The Legend of Zelda: Breath of the Wild (magari ce ne fossero di più di giochi che somigliano al capolavoro di Nintendo ndr), quindi completamente annichilito dall'uscita di Cyberpunk 2077, tanto che lo si trova già in forte sconto.

Lo stesso è accaduto con i titoli di lancio delle console di nuova generazione, chiacchieratissimi quando PS5 e Xbox Series X erano ancora fresche, ma quasi svaniti nel nulla da qualche giorno a questa parte. Solo Demon's Souls riesce ancora a dare qualche segno di vita, mentre i vari Sackboy e Miles Morales quasi non esistono più, quantomeno nel discorso pubblico. Consumati, digeriti, espulsi dall'organismo.

Attualmente si parla solo di Cyberpunk 2077, che è davvero sulla bocca di tutti. Anche chi non ci ha mai giocato o non l'ha mai seguito con particolare interesse, non ha mancato di pubblicare qualche aggiornamento di stato sui vari social network per esprimere il suo disappunto per lo stato del gioco su PS4 e Xbox One, non riuscendo proprio a trattenersi dal dire la sua, quasi che il mondo emerso non aspettasse altro per continuare a girare.

In tanti, troppi, hanno voluto dire la loro, finendo spesso per parlare a sproposito. Il problema come sempre è che non avere niente di interessante da dire consiglierebbe di starsene zitti, ma rimanere zitti su internet equivale a non esistere, soprattutto quando tutti parlano di un certo argomento, quindi non si può proprio fare. Capito il perché dell'ennesimo Parliamone su Cyberpunk 2077?