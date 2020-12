Nintendo Switch, un leak rivela come sarebbe dovuta essere la console in origine

Nintendo Switch è stato un grande successo, ma per arrivare all'attuale console sono stati fatti vari esperimenti, come rivela un nuovo leak che ha colpito la casa giapponese.

Attualmente a metà del proprio ciclo vitale, Nintendo Switch in origine sarebbe dovuto essere diverso: un sistema equipaggiato con un SoC prodotto da AT Ericsson anziché NVIDIA, capace di riprodurre video in 3D e retrocompatibile con i giochi per Nintendo 3DS.

Stando al leak, si è discusso di inserire due schermi anziché uno, propendendo alla fine per questa ipotesi, ma inizialmente il display avrebbe dovuto avere una risoluzione pari a 480p anziché gli attuali 720p.

Non è tutto: il Nintendo Switch delle origini somigliava parecchio a Wii U, e infatti non era dotato di dock per il collegamento al televisore: la trasmissione dell'immagine sarebbe dovuta avvenire in modalità wireless.

Sul fronte social, tuttavia, la piattaforma immaginata nel 2014 da Nintendo vantava feature di tutto rispetto: poteva catturare video e immagini per poi caricarli all'interno di un ecosistema online denominato Nintendo World.