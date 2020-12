PS5: i giochi crossgen mostrano un avviso se stiamo usando la versione PS4

PS5 tende a creare un po' di confusione nell'utente per quanto riguarda la gestione dei giochi cross-gen, ma una nuova segnalazione presente nell'interfaccia della console avvisa ora se stiamo utilizzando la versione PS4 di un gioco disponibile su entrambe le console, suggerendoci eventualmente di passare a quella PS5.

La gestione dei giochi cross-gen, ovvero disponibili sia su PS4 che su PS5, non è particolarmente chiara sul fronte Sony, almeno per quanto riguarda l'esperienza utente e magari i giocatori meno smaliziati, tanto che in alcuni casi è emerso che gli utenti PS5 utilizzano la versione PS4 di un gioco che possiedono senza accorgersi di non aver scaricato la versione PS5.

La nuova iniziativa di Sony mira a migliorare un po' le cose e fare maggiore chiarezza, indicando precisamente al giocatore, al momento dell'avvio di un gioco cross-gen, che quella che si sta usando è in verità la versione PS4 e suggerendo eventualmente di scaricare la versione PS5 e avviare quella.

Selezionando uno dei titoli in questione, compare una finestra di avviso nella quale troviamo scritto "Conferma la versione del gioco" e il testo sotto che suggerisce: "Stai per avviare la versione PS4 di questo gioco. Vuoi passare alla versione PS5?", con due pratici tasti sotto che consentono di far partire la versione PS4 comunque o "passare alla versione PS5".

È un netto passo avanti rispetto a prima, anche se ancora non elimina il problema a monte, ovvero il fatto che su PS Store non è ancora ben indicata la differenza tra le due versioni e il sistema fa automaticamente scaricare entrambe, al contrario di quanto accade con una soluzione centralizzata e automatizzata come lo Smart Delivery di Xbox Series X|S.