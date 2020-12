Nintendo Switch è a metà del suo ciclo di vita, per il presidente di Nintendo of America

Stando a Doug Bowser, il presidente di Nintendo of America, Nintendo Switch è a metà del suo ciclo di vita. Il dirigente della casa di Mario ha toccato l'argomento nel corso di un'intervista rilasciata a Polygon, dove ha avuto modo di parlare anche della presunta Nintendo Switch Pro.

Bowser: "Crediamo di essere arrivati a circa metà del ciclo di vita di questa piattaforma (Nintendo Switch ndr)." Il che significa che Nintendo Switch ha ancora davanti tre o quattro anni di supporto pieno prima di essere sostituita.

Riguardo a Switch Pro, Bowser ha detto che attualmente non è qualcosa che occupa l'attenzione di Nintendo, anche perché il momentum di Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite nel quarto anno di vita della piattaforma è davvero forte, come dimostrano le vendite. Quindi perché rischiare? Del resto Nintendo è tutto tranne che ansiosa di mettersi a rincorrere le nuove tecnologie, visto che ha ancora tanti contenuti da proporre per Nintendo Switch, che sono poi quelli che fanno la differenza.

Insomma, il successo di Nintendo Switch è tale che Bowser non ritiene necessario un ricambio. Ciò non significa che Nintendo Switch Pro non esista e non possa essere semplicemente una semplice revisione hardware, con qualche caratteristica in più. Una soluzione del genere permetterebbe di proporre qualcosa di nuovo senza alterare il ciclo generazionale corrente.