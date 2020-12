Zelda: Breath of the Wild 2 e Switch Pro, Nintendo commenta sui due argomenti

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e Nintendo Switch Pro, ovvero due degli argomenti più ricorrenti nelle voci di corridoio relative alla console in questione, sono stati toccati entrambi dall'intervista al presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, che ha risposto in maniera decisamente vaga a entrambi gli argomenti.

Tra le due questioni, è stata approfondita molto di più quella su Nintendo Switch Pro, su cui se non altro il "no comment" assomiglia decisamente più a un "no" puro e semplice, considerando come Bowser ha liquidato la questione.

Il presidente di Nintendo of America ha premesso che la compagnia "guarda sempre a nuove tecnologie", cosa che dunque non esclude affatto l'esistenza di una possibile revisione hardware sostanziale di Nintendo Switch, forse con il fantomatico modello Nintendo Switch Pro mai annunciato dalla compagnia.

In particolare, questa è stata la risposta alla supposizione che Nintendo stia trattenendo le uscite con l'idea, forse, di far uscire nuovi giochi su una console più avanzata: "Come sappiamo, la tecnologia cambia e si evolve continuamente e siamo sempre attenti a cosa è in arrivo per pensare a come migliorare l'esperienza di gameplay, che si tratti di titoli per le piattaforme attuali o per console future".

Tuttavia, sembra che non sia ancora il caso: "Il successo di Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite nel quarto anno è ancora forte e pensiamo di poter modificare la traiettoria di un tipico ciclo vitale delle console", lasciando intendere che la compagnia abbia intenzione di affidarsi ancora a lungo sulle console attualmente presenti sul mercato, probabilmente incrementandone il ciclo vitale rispetto anche a quanto visto in precedenza.

In sostanza, considerando il successo continuativo delle attuali console, Nintendo non sembra avere intenzione di proporre nulla di nuovo in termini di hardware, almeno nel prossimo futuro.

Decisamente meno parole sono state spese invece per i grandi titoli annunciati e ancora senza informazioni precise, ovvero The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4 e Bayonetta 3: "Se conoscete Nintendo abbastanza da sapere come seguiamo solitamente i progressi dei suoi giochi sapete che condividiamo gli aggiornamenti quando è il momento giusto. In questo momento, non abbiamo nulla da dire al riguardo.