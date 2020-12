GameStopZing, Calendario dell'Avvento: le offerte del 17 dicembre 2020

Oggi è il 17 dicembre 2020 e sono disponibili le nuove offerte del Calendario dell'Avvento di GameStopZing. La catena di videogame ed elettronica offre molteplici titoli ad un prezzo vantaggioso che potrete facilmente acquistare tramite il sito internet di GameStop. In particolar modo, le offerte sono dedicate a Nintendo Switch, i cui titoli di rado sono in offerta.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le promozioni di oggi del Calendario dell'Avvento di GameStopZing.

Prima di tutto, potete acquistare un pacchetto composto da Animal Crossing: New Horizons + Just Dance 2021 al prezzo speciale di 89.99 euro. Acquistandoli separati il costo sarebbe di 105.96 euro in questo momento, quindi si tratta di un risparmio di circa 16 euro. Potete inoltre trovare due altri grandi successi Nintendo Switch in offerta: parliamo di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, entrambi disponibili a 49.98 €.

A questi si aggiungono anche Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee!, i primi capitoli di Pokémon rilasciati per Nintendo Switch, che mescolano la formula classica della serie con le unicità di Pokémon GO per dispositivi mobile. I due giochi sono in offerta sempre al prezzo di 49.98 €. Sono inoltre disponibili anche The Legends of Zelda: Breath of the Wild al prezzo di 59.98€ e Super Smash Bros. Ultimate, sempre a 59.98€.

GameStop, con il suo Calendario dell'Avvento, non mette però in offerta solo videogiochi. Potete infatti acquistare anche la Custodia Nintendo Switch - Mario Kart Bowser e la Custodia Nintendo Switch - Mario Kart Bianca, entrambe al prezzo speciale di 19.98 euro. Per trovare tutte le offerte, potete seguire questo link.

Infine, se siete interessati a Nintendo Switch e al problema Joy-Con drift, sappiate che il presidente Bowser ha dato una risposta.