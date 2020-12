Bravely Defaul 2 Final Demo su Nintendo Switch: disponibile negli USA, presto in EU?

Nintendo ha rilasciato la Final Demo (precisamente, la seconda resa disponibile) per Bravely Defaul 2, gioco di ruolo per Nintendo Switch. Attualmente, la Final Demo è disponibile unicamente sull'eShop Nintendo in versione USA e non in quello EU: arriverà presto, oppure la società di Kyoto ha deciso di limitarne la pubblicazione?

Per il momento, non abbiamo informazioni precise riguardo alla Final Demo versione EU, ma è possibile che Nintendo aggiorni l'eShop europeo e la aggiunga fra non molto. Sappiamo però che la demo pesa 3.3 GB e che ci permette di vivere una fase successiva al prologo di Bravely Defaul 2. Nella demo si ha accesso ai quattro personaggi principali e molteplici funzioni di gioco sono sbloccate. Ad esempio, è possibile cambiare Job e abilità liberamente.

Gli utenti USA hanno inoltre la possibilità di ottenere 100 Punti di Platino scaricando la Final Demo di Bravely Default 2 dal Nintendo eShop. I Punti di Platino, vi ricordiamo, possono essere scambiati per ricompense sul portale My Nintendo.

Vi ricordiamo infine che Bravely Default 2 è il terzo gioco della serie. Il primo gioco "Bravely Default" per 3DS ha ricevuto un seguito diretto chiamato Bravely Second. Bravely Default 2 propone invece un nuovo cast di personaggi e una nuova ambientazione. La data di uscita è il 26 febbraio 2021.

Se siete interessati al gioco, potete leggere la nostra l'anteprima del Nintendo Direct Mini di Bravely Defaul 2.