Monster Hunter World Iceborne: il director lascia Capcom

Daisuke Ichihara, director di Monster Hunter World Iceborne e Monster Hunter Generations Ultimate, ha lasciato Capcom per unirsi a una nuova compagnia. Parliamo di ILCA, una società che si occupa di supportare altre aziende tramite la creazione di contenuti in CG per il mondo dell'animazione, del cinema e dei videogame.

L'informazione è stata condivisa tramite un'intervista speciale rilasciata da CGWORLD.JP e poi riportata in traduzione da Gematsu. Daisuke Ichihara ottiene il ruolo di director della Divisione di sviluppo di ILCA a Kyoto. Per quanto parzialmente ancora coinvolto con il mondo dei videogame, Daisuke Ichihara non svilupperà quindi più videogame.

Quando gli è stato chiesto perché abbia deciso di abbandonare Capcom e unirsi a questa compagnia, la risposta di Ichihara è stata: "Vivi solo una volta, giusto? Mi piacerebbe creare un'organizzazione che possa realizzare le proposte dello staff, quando ha qualcosa che voule realizzare. Io per primo mi sono aggiunto a questa compagnia a metà carriera, ma ciò che voglio veramente fare è creare un'organizzazione di giovani che lavorino insieme."

ILCA non è nota al largo pubblico, ma ha lavorato su molteplici videogame famosi come Ace Combat 7 Skies Unknown, Code Vein, Dragon Quest XI e Nier Automata, oltre che per contenuti d'animazione come Kingslaive Final Fantasy XV.

Se siete appassionati di Monster Hunter e sperate che Monster Hunter Rise arrivi anche su PC, sappiate che Nintendo ha pagato una bella cifra per l'esclusiva.