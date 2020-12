Hades: il trasferimento dei salvataggi tra PC e Nintendo Switch è attivo

Hades ha il cross-save tra le versioni PC e Nintendo Switch attivo, attraverso un nuovo aggiornamento diffuso nelle ore scorse che consente, in sostanza, di trasferire i salvataggi tra una versione e l'altra, come era stato promesso già tempo fa dal team Supergiant Games.

Hades è considerato uno dei migliori indie nonché uno dei titoli più interessanti dell'anno in assoluto, tanto da emergere in varie premiazioni ufficiali ed entrare a far parte anche del nostro elenco dei 10 migliori giochi del 2020, dunque si tratta di un titolo da tenere d'occhio con particolare attenzione.

Il fatto che sia disponibile sia su PC che su Nintendo Switch potrebbe portare alcuni giocatori a utilizzarlo su entrambe le piattaforme, con due copie distinte, ma la possibilità di trasferire i salvataggi rende questa soluzione ben più percorribile e sensata.

In precedenza, gli sviluppatori avevano fatto pensare che il cross-save tra PC e Nintendo Switch fosse rinviato al 2021, ma alla fine a quanto pare sono riusciti a lavorare più velocemente del previsto e hanno pubblicato l'update in anticipo, consentendo dunque il trasferimento di salvataggi già da oggi.

Considerando che Hades si trova in accesso anticipato su PC già dal 2018, è possibile che molti utenti abbiano iniziato lì la propria esperienza con il gioco e vogliano però giocare al titolo in questione anche su Nintendo Switch, sfruttando la portabilità. Grazie al cross-save, potranno farlo senza dover ricominciare tutto dall'inizio, come riferito nel tweet ufficiale riportato qui sotto.