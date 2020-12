Xbox Series X/S ad un mese dal lancio: cosa ci ha convinto e cosa no

È trascorso ormai un mese in compagnia di Xbox Series X con la quale abbiamo abbracciato la nuova generazione Microsoft. Avendo perso un po' l'entusiasmo iniziale e potendo ragionare a mente più fredda, vogliamo rivedere gli elementi analizzati in sede di recensione per vedere cosa ci ha convinto e quali elementi invece ci hanno deluso in questo mese di utilizzo. Siamo sicuri che Microsoft stia lavorando a pieno regime per migliorare ogni aspetto e risolvere qualsiasi problema presente al lancio, quindi in futuro ci aspettiamo dei notevoli miglioramenti alle diverse criticità elencate in questo articolo. D'altronde poche console escono nella loro forma perfetta al lancio. Sappiamo infatti che l'apice di ogni macchina da gioco viene raggiunto alla fine del suo ciclo vitale, quindi diamo del tempo a Microsoft per perfezionare il già ottimo lavoro svolto su Xbox Series X con il rilascio di nuovi aggiornamenti software e sopratutto tanti videogiochi di qualità. Oggi però vogliamo fare il punto della situazione a circa un mese dall'arrivo sul mercato di questo mostro di potenza, racchiuso in un design pulito ed innovativo. Vediamo se Microsoft è riuscita a convincerci o meno con Series X, senza trascurare la sua sorella minore Xbox Series S .

Cosa ci ha convinto

Dopo diversi passi falsi fatti nel corso dell'ultima generazione, Microsoft è riuscita a progettare una console di tutto rispetto. Xbox Series X è indubbiamente un gioiello, assemblato con delle trovate ingegneristiche davvero notevoli. La sua forma compatta ed innovativa ci ha convinto a pieno trovandosi a suo agio in qualsiasi salotto o postazione da gioco. L'hardware della "console più potente al mondo" è stato perfettamente racchiuso da una scocca opaca veramente molto elegante con un unica presa d'aria superiore che gestisce in maniera eccellente la dissipazione del calore. In termini di silenziosità infatti è la migliore console presente sul mercato. Nel mese di utilizzo caratterizzato da lunghe sessioni di gioco non abbiamo mai sentito alcun rumore prodotto dalla console. Siamo quindi veramente soddisfatti da questo punto di vista, anche se bisogna ammettere, che non abbiamo avuto modo di provare un vero gioco di nuova generazione in quanto non presente al lancio.

Una volta accesa l'Xbox Series X ci ha fatto subito sentire a casa. La dashboard è esattamente la stessa vista sulle console della famiglia Xbox One. Se questo potrebbe sembrare un difetto o una mancata evoluzione, siamo rimasti comunque soddisfatti dalla sua pulizia e reattività. Sapevamo come utilizzare ogni suo elemento senza particolare sforzo e anche se c'è indubbiamente un ampio margine di miglioramento, ci siamo sentiti da subito a nostro agio nella navigazione tra i menu e impostazioni.

Il vero punto di forza che ci ha trasportato nella nuova generazione è stato però il Quick Resume. La funzione utilizza il disco a stato solido della console per mantenere in memoria diversi titoli giocati precedentemente. In questo modo possiamo riprendere esattamente da dove gli avevamo sospesi, senza dover passare dal menu principale e caricare la partita. La rapidità e semplicità con la quale è possibile svolgere queste operazioni è veramente disarmante e cambia notevolmente il modo nel quale viene utilizzata la console. Nelle scorse settimane ci siamo trovati a spegnere la macchina da gioco anche per soli dieci minuti, perché sapevamo che al nostro ritorno in pochi secondi potevamo riprendere da dove abbiamo sospeso la nostra sessione. Allo stesso modo ci è piaciuto tanto poter passare da una partita impegnativa a Sekiro: Shadows Die Twice e farci un rapido match con l'amico a FIFA, per poi ritornare esattamente dove eravamo rimasti nel titolo From Software. Sotto questo punto di vista, sempre grazie all'ottimo SSD dell'Xbox Series X, anche i caricamenti dei videogiochi sono stati notevolmente velocizzati, migliorando indubbiamente l'esperienza di gioco. Seppure non abbiamo più il tempo di preparare il caffè o andare in bagno durante un viaggio rapido su The Witcher 3, avere dei caricamenti rapidi è sicuramente un gradito miglioramento, finalmente presente su questa nuova generazione.

Microsoft da qualche anno è diventata una forte sostenitrice della retrocompatibilità. La funzione è presente anche su Xbox Series X dove raggiunge indubbiamente il suo apice in termini di compatibilità e prestazioni. I videogiochi di vecchia data riescono a godere di una nuova giovinezza su Xbox Series X, grazie a delle ottimizzazioni portare direttamente dall'hardware e software della console, senza il diretto intervento degli sviluppatori. Poter giocare ai titoli già ottimi su Xbox One X con un framerate e risoluzione maggiorata ci ha sicuramente fatto piacere. Vedere Monster Hunter: World oppure un Shadow of Tomb Raider finalmente a 60 fotogrammi al secondo cambia veramente il modo nel quale viene fruito un determinato videogioco. Lo stesso avviene con titoli meno recenti, appartenenti alla generazione Xbox 360 o addirittura della primissima Xbox uscita nei primi anni 2000. Complessivamente quindi Microsoft riesce ad offrire la migliore esperienza di retrocompatibilità disponibile su console ed è sicuramente un enorme punto di forza per questa Xbox Series X, che in questo mese di gioco ci ha fatto riscoprire ed apprezzare maggiormente tanti titoli del passato.

Passiamo ora ai videogiochi disponibili su Xbox Series X, dove domina l'attenzione il popolare catalogo offerto dal Game Pass. Avendo l'abbonamento attivo da diversi mesi, ci siamo ritrovati con l'intera libreria proposta da questo servizio, disponibile sulla nuova console da gioco. Questa è stata sicuramente una piacevole sorpresa, perché nel recente passato durante un salto generazionale, eravamo abituati a lasciarci alle spalle tutti i titoli posseduti precedentemente. Avere tra le mani una console con una libreria così ampia ha attenuato leggermente la percezione del passaggio alla next-gen, ma al contempo ci ha regalato numerose ore d'intrattenimento già al lancio della console.

Settimana dopo settimana stanno arrivando nuove gradite aggiunte al catalogo e non possiamo che esserne felici, sopratutto in ottica futura, quando cominceranno ad approdare anche le esclusive degli studi Microsoft in maniera completamente gratuita al giorno del lancio. Il Game Pass rappresenta anche un'ottimo modo per mostrare le potenzialità dell'ecosistema Microsoft, del quale fanno parte il PC e i dispositivi mobili connessi tramite il cloud. Avere un PC nella nostra postazione da gaming ed una console in salotto, che comunicano perfettamente tra di loro con la sincronizzazione dei salvataggi e degli acquisiti effettuati all'interno dell'ecosistema, è sicuramente un notevole vantaggio del quale può godere solamente Microsoft. Se ci aggiungiamo anche uno smartphone Android con il quale ci connettiamo sempre al medesimo titolo tramite xCloud, lasciato in sospeso prima sul PC e poi sulla console, il senso di continuità offerto si sente a pieno.