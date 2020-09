xCloud: cos'è, quali requisiti servono, come installarlo e tutti i dettagli

All'atto pratico si tratta di un servizio compreso nell'abbonamento Game Pass Ultimate a 14,99€ al mese e che permette di sfruttare, sui propri device Android , un catalogo di oltre 150 titoli, sia provenienti da Xbox Game Studios che di terze parti. Si va dai classici Halo, Gears e Sea of Thieves, fino a progetti come il riuscitissimo Remnant: From the Ashes e ben tre capitoli di Yakuza. La particolarità di xCloud, a differenza del funzionamento di Google Stadia - che sottostà ad un suo catalogo distinto - o di GeForce Now - dipendente dai titoli che si sono acquistati sulle proprio librerie digitali, è che permette la fruizione di tutti giochi in maniera "gratuita", fatto salvo per la necessità di sottoscrivere l'abbonamento già menzionato. Che li si abbia sul proprio account Xbox o meno è indifferente, andando a creare un pool di giochi che, unendo il Game Pass su Xbox, quello su PC e i titoli esclusivi di xCloud, si presenta già ora come il più ampio abbonamento esistente sul mercato. Ovviamente, come già accade per il Game Pass da anni, anche xCloud verrà costantemente aggiornato di nuovo giochi.

Quali dispositivi?

Come detto xCloud è disponibile da oggi stesso, 15 settembre 2020, ad un orario ancora non definitivo. Per usufruirne sarà necessario avere a disposizione un device Android, cellulare o tablet, aggiornato almeno alla versione 6.0 e un controller wireless compatibile. A funzionare saranno solo quei controller che utilizzano il bluetooth, per questo motivo sono compatibili solo i modelli di pad Xbox One più recenti (riconoscibili dal form factor particolare) e ovviamente tutti quelli di Series S/X. Niente paura, perché qualora non abbiate nessun pad Microsoft, sarà possibile sfruttarne tanti altri, a partire dal Dualshock 4, passando poi per tutti quei pad compatibili disponibili sul mercato con Android, siano essi wireless o connessi tramite USB C.

Nel nostro caso abbiamo testato in questi mesi diversi supporti: dal Razer Kishi, passando per i controller di Microsoft e Sony e tutti si sono rivelati perfettamente compatibili senza problematiche di sorta. Al momento non si hanno ancora informazioni chiare sull'arrivo dell'applicazione su TV, console stesse e PC, nonostante la promessa di Microsoft di stare lavorando sulla tecnologia per implementare il servizio. Non è un mistero che la stessa prossima Xbox Serie S sarà un ottimo trampolino di lancio, magari in attesa di qualche Xbox Stick TV, nel quale continuiamo a credere fortemente. Discorso differente per gli utenti Apple. Dopo mesi di test e discussioni con la casa di Cupertino, Microsoft ha (giustamente a nostro avviso) smesso di tentare di risolvere una visione ottusa e poco lungimirante del mercato, abbandonando per ora lo sviluppo dell'applicazione su ambiente Apple. Le politiche della casa della Mela non sono evidentemente compatibili con la direzione presa ora dal settore e sarà necessario per Apple sbatterci la testa, prima di rendersi conto del madornale errore.