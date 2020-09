Xbox Series X e Series S non supportano Wi-Fi 6, Bluetooth e USB-C al lancio

Xbox Series X e Series S sono emerse più chiaramente con i dati ufficiali pubblicati nelle ore scorse da Microsoft, che riportano tra l'altro alcune mancanze tra gli standard supportati, almeno al lancio, come il mancato supporto a WiFi 6, Bluetooth e USB-C.

In base anche alle caratteristiche emerse a partire dai siti ufficiali di Xbox Series X e Series S, da poco andati online sul portale Xbox.com, si evince che entrambe le console supportano la connettività 802.11ac dual band per il Wi-Fi, ovvero c'è il supporto ufficiale a Wi-Fi 5 ma non sembra esserci il supporto per il Wi-Fi 6, almeno in questo primo periodo.

Si parla inoltre di porte USB 3.1 ma non c'è traccia di porta USB-C, così come non è previsto il supporto per Bluetooth, caratteristica che è tipica anche di Xbox One, visto che le periferiche funzionano su uno standard diverso e proprietario.

La mancanza di Wi-Fi 6 in particolare ha destato qualche dubbio in parte degli utenti, visti i progressi introdotti dai nuovi protocolli in termini di riduzione di latenza tra i dispositivi connessi attraverso tale sistema rispetto a Wi-Fi 5, in particolare per quanto riguarda la gestione della banda dati quando si hanno numerosi dispositivi connessi contemporaneamente. Tuttavia, c'è anche da dire che le differenze effettive in termini di gaming online standard non sono ancora ben calcolabili o percepibili, rispetto a quanto potrebbe cambiare in un contesto di gioco in streaming.

Una scelta, questa del Wi-Fi 5, che sembra andare in controtendenza rispetto all'attenzione dimostrata sulla riduzione della latenza da parte di Microsoft, visto anche l'ampio lavoro fatto per la riduzione dell'input lag del nuovo controller di Xbox Series X e S, anche se quest'ultimo rientra in effetti in un ambito diverso.

In attesa di conferme ufficiali, Bluetooth, Wi-Fi 6 e USB-C dovrebbero invece essere presenti su PS5 al lancio.