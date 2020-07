Avowed, l'anteprima del colossal fantasy di Obsidian

All'interno dell'Xbox Games Showcase di Microsoft, il ruolo di Avowed , dal significato un po' criptico e da pronunciare correttamente per evitare problemi alla mascella, è stato quello di rassicurare il pubblico sull'esistenza del colossal fantasy di Obsidian per Xbox Series X, un RPG in esclusiva console messo in mano a un gruppo di veterani del genere che negli anni ci ha abituato a una scrittura eccellente, costringendoci però a digerire compromessi tecnici più o meno evidenti. Da qui, ritornando a qualche tempo fa, è nata l'inevitabile eccitazione per l'entrata del team nel gruppo Microsoft Studios che ci ha portato all'annuncio di Avowed, la risposta all'annosa domanda: che cosa potrebbe fare Obsidian con un budget superiore e una gestione finanziaria diversa?

Indizi, indiscrezioni e possibilità

Per il momento di Avowed abbiamo visto una breve sequenza in computer grafica, forse realizzata con gli asset di gioco ma incapace di fornirci indizi di natura tecnica. Ci regala però diverse informazioni su quello che dovrebbe essere un pezzo forte dell'offerta Xbox, sfruttando un immaginario ricco e consolidato come fondamenta. Il trailer infatti rivela che nel mondo Eora, l'ambientazione di Pillars of Eternity, mentre una salva di frecce infuocate viene scoccata dal muro di una fortezza e si abbatte su un esercito di soldati scheletrici. Uno dei dardi, però, penetra attraverso un mucchio d'ossa ambulante per tuffarsi in una profonda crepa, arrivando a illuminare un'antica città sotterranea. Ed è qui che troviamo il protagonista mentre impugna un arma e prepara la mano sinistra a lanciare un incantesimo, svelando un'impostazione che sembra confermare i rumor, gli indizi e i dettagli del trailer che rimandano a titoli come Skyrim.

Alcuni aspetti saranno senza dubbio differenti, ma per ora siamo abbastanza tranquilli, complici alcune indiscrezioni ritenute attendibili, nel riternere Avowed un RPG action in prima persona pensato per dire la sua, con una certa potenza, nel mondo degli open world fantasy. Tra l'altro le informazioni trapelate parlano di boss di grandi dimensioni, di due enormi città e di un mondo aperto ma più popolato e meno dispersivo di quello di Skyrim. Si parla inoltre di interazione ambientale, di intelligenza artificiale e di fisica avanzata, funzionale anche alla spettacolarizzazione degli incantesimi di un gioco che sembra voler riprendere qualcosa, almeno nell'azione, anche da Dark Messiah of Might & Magic. Un pezzo grosso in ogni senso quindi, almeno su carta, che secondo i rumor non ci farà mancare editor del personaggio articolato e supporto per le modifiche, creabili su PC ma utilizzabili anche su Xbox, puntando a un'uscita tra fine 2022 e inizio 2023.

Tra le informazioni emerse c'è anche la presunta dimensione di un team che attualmente conterebbe 100 persone, ma dovrebbe ampliarsi nel corso dei due anni di sviluppo che ci separano dal possibile periodo di lancio. Ma tutto questo fa parte del mondo dei rumor e delle variabili, mentre alcuni particolari emergono chiaramente dal trailer. Parliamo di enormi ambienti, del rispetto di un giuramento che potrebbe valere una corona e di quella che ha tutta l'aria di essere la missione verso la gloria di un protagonista eroico, ma parliamo anche di creature generate da peccati con toni che riportano anche ai classici cRPG Obsidian, inevitabile fonte di ispirazione di un titolo che come abbiamo detto poggia sulle stesse basi di Pillars of Eternity. Punta però a un combattimento in prima persona intenso, come suggerito dalle offerte di lavoro pubblicate da Obsidian a fine 2019. Non è detto che tutte si riferissero a Avowed, ma alcune erano dichiaratamente legate al "prossimo grande RPG multipiattaforma della compagnia" che dovrebbe includere dialoghi ramificati, ciclo giorno/notte, scene di intermezzo e persino il combattimento in terza persona, con la possibilità di scegliere tra questa e la prima proprio come nella serie The Elder Scrolls. Inoltre gli annunci menzionano esplicitamente l'Unreal Engine, cosa che ci porta a dare per scontato un passaggio all'Unreal Engine 5.