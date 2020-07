Xbox Lockhart, la foto del controller è reale? Nuovi dettagli sul design di Series S

La foto del controller di Xbox Lockhart spuntata alcune ore fa su Reddit sarebbe reale: lo sostengono gli autori del leak, che hanno anche parlato del design della cosiddetta Xbox Series S.

A carpire le loro parole è stato Tom Warren di The Verge, prima che il post e persino l'account (attivo da anni, pare) venisse cancellato. Secondo la sua ricostruzione, l'immagine trapelata del controller bianco di Xbox Lockhart sarebbe legittima, ma c'è di più: i leaker hanno anche accennato alla forma della console next-gen economica.

"Aveva un aspetto più squadrato e il tasto di accensione con il logo Xbox sembrava più grosso", hanno riferito gli autori della foto, descrivendo più o meno precisamente il mockup che gira ormai da mesi e che vorrebbe Xbox Lockhart con un fattore di forma cubico.

In realtà queste dichiarazioni vanno prese con le pinze, se consideriamo che le ricostruzioni di diversi addetti ai lavori parlano invece di un design simile a quello di Xbox One S, dunque con un'impostazione tradizionale di tipo desktop.

Ad ogni modo non dovrebbe ormai mancare molto al reveal della tanto chiacchierata Xbox Series S, che con ogni probabilità vedremo nel corso della nuova presentazione Xbox Showcase di agosto.

the Reddit poster has now deleted the image and their entire account (that existed for years). I spoke to them before and they claimed the console "looked more squarish and the Xbox button looked bigger on it." https://t.co/1ZvOVm1U8h