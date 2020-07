Multiplayer Risponde, nuova puntata oggi alle 16.00: sotto con le domande!

Multiplayer Risponde torna oggi con una nuova puntata, rigorosamente in diretta a partire dalle 16.00 in compagnia di Vincenzo Lettera. Aspettiamo le vostre domande: cominciate a porle qui nei commenti!

Ci sono tanti argomenti di cui potremmo parlare, a partire ovviamente dall'Xbox Games Showcase con tutti i suoi annunci e trailer, alcuni relativi a progetti completamente nuovi che arriveranno in esclusiva (temporale o meno) su Xbox Series X.

Restando in tema Xbox, in questi giorni si è discusso molto di Halo Infinite e delle accuse al reparto tecnico del gioco, ritenuto da molti utenti insufficiente per mostrare i muscoli della nuova console: le cose stanno davvero così?

E poi c'è Ghost of Tsushima, la nuova IP first party per PS4 che ha venduto più velocemente nonostante le perplessità sul fatto che un team di sviluppo occidentale si sia cimentato con la cultura giapponese e le sue tradizioni.

Gli argomenti non mancano, insomma, ma possiamo anche andare completamente off topic a seconda di cosa ci chiederete: non abbiate timore.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch.