iPhone 12, nuove immagini dal vivo mostrano il display e il modello da 5,4 pollici

Siamo in possesso di nuove immagini in anteprima, tutte dedicate all'iPhone 12 da 5,4 pollici, ovvero al modello più compatto tra tutti i nuovi device che la Casa della Mela proporrà sul mercato entro la fine del 2020. Si tratta di foto scattate dal vivo, come quella qui di seguito riportata.

Provengono tutte da Weibo, e in particolare da Digital Chat Station. Dettagli importanti che potreste notare sono, ad esempio, la parte frontale dell'iPhone 12 in questione, il display con tanto di notch; e poi i bordi laterali e le varie curvature, tutte simili a quelli degli attuali iPad Pro. Lo schermo già in foto (benché queste ultime siano di qualità scadente) sembra estremamente compatto, dettaglio che incentiverà parte dei consumatori all'acquisto.

Attualmente, comunque, tutte le informazioni relative ai nuovi iPhone 12 vanno prese come semplici rumor, in attesa della presentazione ufficiale. Sappiamo ad esempio che arriveranno sul mercato almeno quattro diversi dispositivi: quello da 5,4 pollici di cui vi abbiamo già parlato, con un display OLED, poi ancora un iPhone 12 Max da 6,1 pollici, un iPhone 12 Pro da 6,1 pollici e un iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici.

Tutti avranno in dotazione l'Apple A14 Bionic, la batteria dei modelli meno costosi non dovrebbe essere più capiente di quella dell'iPhone 11, infine i prezzi partiranno dai 749 dollari.