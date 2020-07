Giochi PS4: Destroy All Humans! e Skater XL (settimana del 27 luglio 2020)

La settimana del 27 luglio 2020 è ufficialmente cominciata: anche questo mese estivo si appresta a lasciarci, e tuttavia prima arriveranno sulla home console Sony almeno un paio di titoli degni di nota. Vediamo allora i giochi PS4 in uscita nei prossimi sette giorni.

Tanto per cominciare, questa settimana arriverà su PlayStation 4 Destroy All Humans!, la data di lancio attualmente prevista è il 28 luglio 2020. "Il ritorno di un cult! Terrorizza i terrestri degli anni 50 nei panni dell'alieno Crypto-137. Estrai il loro DNA, distruggi il governo degli Stati Uniti in questo fedele remake della leggendaria avventura a base di invasioni aliene. Annienta gli umani con un arsenale di armi aliene e abilità psichiche. Riduci in cenere le loro città con il tuo disco volante! Sarà un grande passo... sull'umanità!". La video anteprima di Destroy All Humans!, tra l'altro, è già disponibile sulle nostre pagine.

Lo stesso giorno, in verità, arriverà su PlayStation 4 anche Skater XL, nuovo titolo dedicato alla simulazione sportiva in questione. D'accordo, non arriverà allo stesso livello qualitativo e quantitativo di Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, ma per ingannare l'attesa andrà benissimo non trovate?

Ricapitoliamo qui di seguito, in un pratico elenco, i giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 27 luglio 2020, ordinati per data di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere con un bel commento.