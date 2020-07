Death Stranding, il personaggio di Norman Reedus non ha i genitali

Il personaggio di Norman Reedus in Death Stranding non ha i genitali: la buffa scoperta arriva da una mod per la versione PC del gioco che mette in evidenza i dettagli del modello poligonale di Sam "Porter" Bridges.

In questo caso non stiamo parlando di una nude mod come quella di Resident Evil 2 e di tanti altri titoli, bensì di un hack che consente di regolare liberamente la telecamera, andando dunque a pescare particolari nascosti nelle intenzioni originali.

Come dimostrano le clip in calce, la mod si pone in alcuni casi come una sorta di "dietro le quinte" rispetto alle sequenze di Death Stranding, ma nel caso della scena della doccia con Sam è servita anche per togliersi questa morbosa curiosità.

Naturalmente il discorso si estende ai buffi intermezzi in cui il protagonista del gioco fa la pipì: anche lì niente genitali, neppure pixellati alla giapponese: Hideo Kojima e i suoi collaboratori hanno optato per un taglio netto.

Death Stranding è disponibile nelle versioni PlayStation 4 e PC, ma solo quest'ultima ha accesso alle mod.