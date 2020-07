Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 27/7/2020

Le offerte Amazon inaugurano la settimana con un assortimento variegato. Si parte con il comodo mouse wireless MX Anywhere 2, si passa dagli sconti sulla linea Papwerwhite base, si arriva a un'unità a stato solido estremamente economica e si chiude con un monitor Philips panoramico dal prezzo appetibile. Guardando indietro, inoltre, troviamo ancora in sconto una serie di monitor da gioco MSI che includono modelli molto interessanti.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea e per tutto il mese di luglio aggiunge al piatto un buono sconto da 10 euro. Per chi ha una carta Visa, invece, c'è anche un buono da 7 euro ricaricandone 70, fino al 23 agosto. Chi è già Prime o ha intenzione di iscriversi, infine, una nuova promozione per Audible aggiunge il 20% di sconto sull'abbonamento e un buono di 5 euro su Amazon.