iPhone 12: batteria ridotta e lancio posticipato? I nuovi rumor

Arrivano nuovi rumor dedicati all'iPhone 12, il prossimo top di gamma di Apple che - almeno secondo i pronostici - dovrebbe debuttare nell'autunno del 2020. Questi rumor, lo anticipiamo subito, non sono particolarmente positivi, e state per capire perché.

Tanto per cominciare, le nuove indiscrezioni parlano ancora una volta della batteria ridotta. Avevamo già anticipato che la batteria di iPhone 12 sarebbe stata inferiore a quella dell'iPhone 11, ma sembra che ora vi siano altre conferme. L'ente di certificazione SafetyKorea ha stilato alcuni documenti, in cui si parla di una batteria da 2.775 mAh che dovrebbe essere quella in dotazione, nei prossimi mesi, agli iPhone 12 Max e iPhone 12 Pro, i modelli da 6,1 pollici. Gli iPhone 11 possiedono una batteria superiore, nel momento in cui scriviamo: 3.110 mAh per iPhone 11 standard, 3.046 mAh per iPhone 11 Pro.

Come se non bastasse, si comincia a parlare anche di lancio posticipato, almeno per alcuni modelli dell'iPhone 12. Il portale giapponese MacOtakara (che di solito riporta notizie veritiere su un gran numero di aziende differenti) ha parlato di un evento di presentazione posticipato ad ottobre 2020 e del lancio degli iPhone 12 5G a novembre 2020. Le varianti 4G dovrebbero invece arrivare sul mercato nelle settimane immediatamente successive all'annuncio. Ricordiamo che in passato Apple ha tenuto i suoi eventi di presentazione nel mese di settembre.

Torneremo comunque ad aggiornarvi o a fornirvi informazioni ufficiali non appena saranno disponibili.