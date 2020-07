Yakuza: Like a Dragon per PC: i requisiti di sistema ufficiali di Steam sono onesti

SEGA, attraverso la pagina Steam del gioco, ha pubblicato i requisiti di sistema minimi e consigliati di Yakuza: Like a Dragon per PC. Nonostante la qualità della grafica e la grandezza della produzione, dobbiamo dire che non ci sembrano particolarmente esosi.

Si parla, infatti, di 4GB di RAM e di una scheda grafica di 8 anni fa come la Nvidia GeForce GTX 660 come requisiti minimi e di 8GB di RAM e una GTX 1060 per essere sicuri che tutto vada come deve andare. Quindi nulla di mostruoso.

Nella giornata di ieri abbiamo scoperto diversi dettagli importanti di Yakuza: Like a Dragon. Uno su tutti, la data d'uscita su Xbox Store. Oggi, grazie alla pagina Steam, scopriamo che il gioco sarà protetto dal DRM di Denuvo, ma anche i requisiti di sistema.

MINIMI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 8.1

Processore: Intel Core i7-3770 | AMD FX-8350

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 660, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB

Memoria: 40 GB di spazio disponibile

CONSIGLIATI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-6700 | AMD Ryzen 5 1400

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1060, 3 GB | AMD Radeon RX 580, 4 GB

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Come vi sembrano? Riuscirete a far girare Yakuza: Like a Dragon sul vostro PC?