Xbox Series X: Yakuza: Like a Dragon potrebbe averne svelato la data di uscita

Yakuza: Like a Dragon potrebbe aver svelato la data di uscita di Xbox Series X o almeno questo è ciò che credono in molti. Il ragionamento è davvero semplice: siccome il titolo di Sega farà parte della line-up di lancio della console, allora la stessa potrebbe uscire lo stesso giorno: il 13 novembre 2020.

Trattandosi di un venerdì non è improbabile. Inoltre il periodo sarebbe ottimo, visto l'avvicinarsi del Natale e del Black Friday.

Secondo l'insider Wario64 però la versione Xbox Series X del gioco potrebbe arrivare qualche giorno dopo, appunto insieme alla console. Quindi le date non coinciderebbero. Del resto avendo Sega aderito al programma smart delivery, acquistandolo al lancio si avrà accesso alla versione Series X da subito e senza dover spendere niente, potendo oltretutto continuare a giocare da dove si è arrivati su una qualsiasi altra piattaforma (PC e Xbox One).

Se è vero quindi che non possiamo prendere la data d'uscita di Yakuza: Like a Dragon come una conferma di quella di Xbox Series X, è altrettanto certo che si tratta di un buon punto di riferimento per capire il periodo in cui potremo mettere le mani sulla nuova console.