Ghost of Tsushima: degli origami fanno riferimento ad altri studi di Sony

All'interno di Ghost of Tsushima è stato trovato un simpatico riferimento agli altri studi di sviluppo first party di Sony: degli origami. La sorpresa è stata nascosta dentro a edificio, su di un tavolino con una candela accesa, dove sono poggiate queste piccole e strane rappresentazioni, di cui non è difficile individuare i riferimenti. Vediamo:

Ascia - Santa Monica

Ratchet - Insomniac

Pennello - Pixelopus

Mazza con palla - San Diego

Automobile - Polyphony

Tallneck - Guerrilla

Chitarra - Naughty Dog

Colosso di SoTC - SIE Japan

Loghi - London Studio/Koji Pro

Motocicletta - Bend

Imp - Media Molecule