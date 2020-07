Dreams, l'aggiornamento per PlayStation VR è disponibile

Dreams si è aggiornato con il supporto per PlayStation VR e l'update è disponibile in queste ore, come riferito nel tweet ufficiale di Media Molecule riportato qui sotto.

L'aggiunta del supporto per la realtà virtuale rappresenta ovviamente una grossa evoluzione per Dreams, come avevamo anche riportato nell'intervista pubblicata ieri nella quale appunto riportavamo che finalmente arriva la VR nel particolare software Media Molecule, che ovviamente amplia a dismisura le potenzialità creativa del titolo.

Il VR Update di Dreams è dunque disponibile e questo aggiunge varie caratteristiche al titolo per PS4: adesso le creazioni possono essere visualizzate direttamente in realtà virtuale con il visore PlayStation VR ma non solo.

È ovviamente possibile creare contenuti appositamente studiati per l'utilizzo in realtà virtuale, cosa che apre la strada a rielaborazioni sui generi o anche soluzioni di gioco completamente diverse e progettate appositamente per la visuale in soggettiva all'interno della VR.

Questo comporta anche l'arrivo di vari nuovi strumenti per la creazione delle esperienze all'interno dell'editor, nuove caratteristiche del Dreamiverse e tutorial specifici su come utilizzare queste nuove funzionalità legate alla VR.

Con tutte queste novità, la patch introduce comunque anche vari aggiornamenti, miglioramenti e correzioni a Dreams su PS4. Di recente, abbiamo visto anche la demo UE5 completa rifatta con il particolare software creativo di Media Molecule.