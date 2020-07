Xbox Lockhart, il design della Series S sarà simile a quello di Xbox One S?

Xbox Lockhart, la tanto chiacchierata Series S, avrà un design simile a quello di Xbox One S e dunque molto diverso rispetto ai render che girano e che la mostrano con un fattore di forma cubico.

Si ragiona spesso su prezzo, uscita e specifiche di Xbox Lockhart, ma in effetti l'aspetto estetico della console next-gen economica viene affrontato raramente ed è per questo che finora si è dato per assodato qualcosa che non corrisponde alla realtà.

Stando a quanto riferito da alcune fonti, infatti, i dipendenti Microsoft che portano in giro Xbox Lockhart lo fanno nascondendola all'interno di custodie realizzate per Xbox One X o Xbox One S, il che fa pensare appunto a un fattore di forma desktop compatto, tradizionale.

Ne sarebbe la prova il fatto che per nascondere Xbox Series X la casa di Redmond suggeriva di utilizzare invece il case di un PC, un subwoofer o qualcosa di altrettanto voluminoso che potesse accogliere il design basso e tozzo della console.

Dietro questo tipo di scelta ci sarebbero anche motivazioni tecniche. Lo split della scheda madre effettuato per Xbox Series X non si renderebbe infatti necessario a fronte di un hardware dalla potenza ridotta, capace dunque di generare una quantità di calore inferiore.

Peraltro l'utilizzo di soluzioni ingegneristiche tradizionali, distanti appunto da quelle di cui abbiamo appena parlato, consentirebbero a Microsoft di tagliare ulteriormente i costi produttivi di Xbox Series S.

I know a lot of us are using the great Xbox Series "S" concept art that looks like a Gamecube right now (since we don't really have anything else), but Lockhart actually looks a bit more like an Xbox One S, without a disc drive.