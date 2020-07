Dragon Ball Z, sexy Androide C18 nel cosplay di adamilangley

Androide C18 è uno dei personaggi più affascinanti di Dragon Ball Z (celebre manga e anime di Akira Toriyama) ma secondo molti fan sexy Androide C18 è anche meglio. La seconda, ovviamente, è la versione sensuale del cyborg in questione. E, nel nostro appuntamento di oggi 2 luglio 2020 dedicato ai cosplay, vi parliamo proprio di lui (cioè, di lei).

La cosplayer adamilangley, difatti, ha realizzato un costume molto interessante dedicato a sexy Androide C18. In sé il lavoro non ha praticamente alcun dettaglio fuori posto dal punto di vista di accessori, materiale utilizzato, credibilità dell'outfit e dei vestiti. Ma certo l'interpretazione di C18 è personale, dato che nel manga e nell'anime tutti la ricordavano molto più vestita.

Ciò non necessariamente rappresenta un difetti, anzi: l'accoglienza su Instagram è già più che positiva. L'atteggiamento di Androide C18 è quello che assume in battaglia, dato che a quanto pare è già stata ferita (la maglietta è strappata in più punti) e si sta preparando ad un attacco energetico. Qui di seguito trovate l'immagine del cosplay in questione, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nel campo dedicato ai commenti.

