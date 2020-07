One Piece, Nami prende vita nel cosplay di sakurachan1228

Ridendo e scherzando si è già arrivati a metà settimana e all'inizio di un nuovo mese: oggi, mercoledì 1 luglio 2020, vi proponiamo un nuovo cosplay per la nostra rubrica basata su anime, manga, videogiochi e serie TV. Si tratta di un lavoro dedicato a Nami, la bella protagonista di One Piece, celeberrima opera di Eiichiro Oda.

La cosplayer sakurachan1228 ha deciso di dedicare il suo ultimo lavoro proprio alla Nami di One Piece, uno dei primi membri dell'equipaggio ad essere reclutati da Rufy Cappello di Paglia (nonché storico protagonista dell'opera in questione). Non ci sono davvero difetti evidenti, nel cosplay in questione: l'interpretazione di sakurachan1228 è perfetta, così come sono stati scelti in modo decisamente interessante anche i vari accessori (costume, parrucca, e Log Pose).

Vi proponiamo qui di seguito il cosplay in cui Nami prende vita, in una pratica immagine: fateci sapere cosa ne pensate, tramite commento nella sezione dedicata ai commenti. Non prima, comunque, di aver dato un'occhiata anche a tutti gli altri costumi di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi: