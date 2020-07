Death Stranding, la versione PC in un nuovo trailer e qualche immagine inedita

505 Games e Kojima Productions hanno pubblicato un nuovo trailer e alcune immagini inedite della versione PC di Death Stranding. Potete vedere il primo in testa alla notizia e le immagini raccolte in una galleria posta in fondo al testo.

Il nuovo materiale mira a sottolineare i miglioramenti grafici di questa versione del gioco rispetto a quella PS4, già disponibile da qualche mese. Death Stranding su PC godrà infatti della tecnologia DLSS 2.0 di Nvidia, che migliorerà la resa delle immagini, di un framerate più elevato, del supporto per gli schermi ultra wide e, più in generale, di una maggiore fedeltà visiva. Sarà anche la prima volta del Decima Engine di Guerrilla su PC, che vedremo presto tornare con Horizon Zero Dawn.

Parlando di contenuti, spicca il crossover con la serie Half-Life: sono ben sei le missioni bonus, con relativi oggetti, ispirate al capolavoro di Valve. Insomma, di ciccia in più ce n'è davvero molta.

Per il resto vi ricordiamo che la versione PC di Death Stranding uscirà il 14 luglio 2020 su Steam, su Epic Games Store e in formato fisico in tutti i migliori negozi che vendono videogiochi.