Natale 2020: i migliori regali per il giocatore PC

Per la nostra top ten dei migliori regali di Natale per un giocatore PC c'è solo l'imbarazzo della scelta in un momento in cui il mercato è pieno di opzioni che includono schede video di nuova generazione e processori eccezionali. Peccato per la scarsa reperibilità di quasi ogni tecnologia uscita di recente e quindi soggetta alle problematiche della pandemia che da una parte ha reso difficile lavorare e dall'altra ha alzato a dismisura la richiesta di svaghi elettronici di ogni genere, piuttosto utili per rendere più digeribile la permanenza casalinga.

Va da se che trovare una scheda video di nuova per una persona a cui teniamo possa essere un gesto importante, ma ci sono modi più semplici e spesso molto meno dispendiosi per far felice un giocatore PC. Le opzioni includono infatti nuovi visori, giochi, libri, periferiche e persino un abbonamento all'ottimo servizio Game Pass. Ma c'è anche modo di spendere di più, magari per un bel laptop in grado di cavarsela anche con titoli di un certo spessore, soprattutto se dotati di supporto per le tecnologie NVIDIA RTX.