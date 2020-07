Fable, anteprima del nuovo capitolo per Xbox Series X

Scrivere un'anteprima di Fable, considerando che quanto visto finora è un teaser trailer di pochi secondi in computer grafica, assomiglia più che altro a una lista di desideri, visto che non ci sono ancora elementi oggettivi su cui basarsi per una disamina completa, tuttavia sono molte le voci di corridoio emerse finora sul progetto di Playground Games per Xbox Series X che consentono, quantomeno, di parlarne un po'. Erano anni che si vociferava di un nuovo Fable in sviluppo presso gli Xbox Game Studios, ma quanto mostrato al recente Xbox Games Showcase dimostra che lo sviluppo del gioco è probabilmente ancora in fase preliminare, a meno che la compagnia non si sia tenuta qualcosa di più sostanzioso da mostrare in un'altra occasione. In ogni caso, è una conferma importante, considerando quanto il brand è rimasto nei cuori di molti fan utenti di Xbox o meno.





Fable deriva in effetti dalla tradizione più storica di Xbox, con il primo capitolo risalente al primo modello di console Microsoft e facente parte della particolare visione dei videogiochi impostata dalla compagnia con quella macchina: era una sorta di sogno da parte di Peter Molyneux e un concept all'epoca praticamente inedito, incentrato sulla costruzione di un personaggio in bilico tra il bene e il male all'interno di un'ambientazione più fiabesca che propriamente fantasy. Come sappiamo bene, le promesse non furono completamente mantenute, ma Fable è rimasto comunque un gioco storico, capace di mettere in scena un'interpretazione molto originale dell'action RPG e dotato di un carisma davvero unico. Infuso di spirito britannico e idee piuttosto peculiari, è entrato nell'immaginario dei giocatori garantendo ben due seguiti fino a Fable Legends, che avrebbe dovuto rappresentare la svolta del gameplay verso una nuova meccanica multiplayer ma si è trasformato invece in un disastro che ha portato alla chiusura di Lionhead.

Fable ha lasciato un vuoto che Microsoft non è mai riuscita a colmare, contribuendo alla famosa mancanza dell'action RPG single player in terza persona che è una lacuna ormai storica della produzione interna di Xbox Game Studios. Anche per questo, il nuovo Fable annunciato per Xbox Series X ha un'importanza capitale nell'economia della nuova console.