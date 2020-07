PlayStation Store, offerte del 25 luglio 2020

Sono iniziati gli Sconti Estivi su PlayStation Store, con tantissime offerte sui giochi PS4: la lista è davvero lunga e include numerose produzioni di grande spessore, alcune delle quali mai disponibili a prezzi così bassi. Al di là degli immancabili sportivi, che a breve vedranno l'uscita delle nuove edizioni, la promozione copre una quantità enorme di titoli appartenenti ai generi più disparati: dagli action adventure agli sparatutto, passando per gli stealth e le esperienze in realtà virtuale.

FIFA 20 e PES 2020 Non si tratta delle offerte migliori di sempre per le simulazioni calcistiche di EA e Konami, ma ci andiamo molto vicini: grazie agli Sconti Estivi è possibile acquistare FIFA 20 a 14,69 euro anziché 69,99 e/o eFootball PES 2020 a 7,49 euro anziché 29,99. Prezzi decisamente accessibili per i due sportivi, che in quest'ultima edizione vantano diverse novità sia sotto il profilo dei contenuti che del gameplay. Se infatti Pro Evolution Soccer 2020 ha perso qualche licenza ufficiale rilanciando però sulle meccaniche, ancora più solide e divertenti, nonché sull'introduzione della modalità Match Day, FIFA 20 ha lanciato una nuova campagna single player con Volta Football, una variante delle normali partite giocata nei campetti di periferia, in cui vengono esaltate le capacità acrobatiche degli atleti in gara.

Disintegration Prima promozione per Disintegration, lo sparatutto di V1 Interactive che ha fatto il proprio debutto su PS4 a giugno e che in questi giorni può essere acquistato per 29,99 euro anziché 49,99. Creato da uno degli autori originali di Halo, il gioco è ambientato in un futuro in cui due fazioni si scontrano per il futuro dell'umanità: da una parte ci sono quelli convinti che l'integrazione con i robot sia necessaria, dall'altra quelli che rifiutano tale prospettiva. Dotato di una solida campagna in single player, con bei personaggi e qualche situazione diversa dal solito, il titolo può contare anche su di un comparto multiplayer dotato di tre differenti modalità competitive, in cui i giocatori si affrontano a bordo di moto volanti: un approccio inedito rispetto alle meccaniche tradizionali.

Vampyr Uno degli ultimi progetti realizzati dal talentuoso team francese Dontnod Entertainment, Vampyr è disponibile su PlayStation Store al prezzo più basso di sempre, 11,99 euro anziché 59,99. Si tratta di un'occasione da non perdere per chi vuole immergersi nelle inquietanti atmosfere della Londra vittoriana colpita dal male, rappresentato non solo dalle epidemie mortali ma anche dall'avvento delle creature della notte. Il protagonista del gioco è un medico che suo malgrado è stato trasformato in vampiro, e durante una campagna in stile action RPG dovrà interagire con un gran numero di personaggi per scoprire l'origine della sua condizione, lottando con la propria fame oltre che con svariati nemici e decidendo di volta in volta chi sacrificare e chi salvare, pagando però a caro prezzo sentimenti come l'amore e la pietà.

A Plague Tale: Innocence A proposito di epidemie e atmosfere inquietanti, rientra fra gli Sconti Estivi anche A Plague Tale: Innocence, e per l'avventura di Asobo Studio il prezzo non è mai stato così conveniente: può essere vostra per 14,99 euro anziché 49,99. Una cifra irrisoria rispetto alla qualità artistica e narrativa del gioco, ambientato durante la diffusione della peste nera in Europa. In mezzo a questo scenario tutt'altro che rassicurante, dovremo condurre due ragazzini, Amicia e Hugo, verso la possibile salvezza sfruttando qualsiasi occasione utile per tenerci alla larga dai soldati al servizio dell'Inquisizione, convinti di avere a che fare con due piccoli untori. Il viaggio dei protagonisti sarà pieno di insidie e situazioni drammatiche: riusciremo a portarlo a termine?

Remothered: Tormented Fathers Restiamo ancora nell'oscurità per un titolo stavolta di fattura italiana, anch'esso disponibile al prezzo migliore di sempre: stiamo parlando di Remothered: Tormented Fathers, che in questi giorni può essere vostro per 10,49 euro anziché 29,99. Ispirato a classici come Clock Tower, il survival horror diretto da Chris Darril ci mette nei panni di una donna determinata a indagare sulla scomparsa di una ragazza. Tutti gli indizi portano alla residenza del padre della ragazza, l'anziano notaio Felton, ma una volta lì ci troveremo a vivere situazioni estremamente pericolose, entrando in contatto con segreti che nessuno aveva mai rivelato mentre ci muoviamo di nascosto fra una stanza e l'altra, nelle zone più remote della magione.

Dreams Nuova promozione e prezzo più basso di sempre anche per Dreams, lo straordinario pacchetto creativo firmato Media Molecule, disponibile a 27,99 euro anziché 39,99 per gli abbonati a PlayStation Plus. Approdato su PS4 a febbraio, questo vero e proprio laboratorio offre una serie di strumenti tanto potenti quanto immediati per la creazione di esperienze di vario genere. Dalle demo ai giochi completi, dalle presentazioni ai cortometraggi, in Dreams potremo dar sfogo alla nostra fantasia in tanti modi differenti, creando opere da condividere con la community e scaricando a nostra volta le creazioni degli altri utenti. C'è anche un piccolo gioco che funge da esempio: il modo migliore per far partire l'immaginazione.

DOOM DOOM, lo straordinario sparatutto di id Software, può essere vostro per appena 5,99 euro anziché 19,99: una cifra ridicola, se consideriamo la qualità dell'esperienza che il gioco ci mette a disposizione, coinvolgendoci in una lunga e coinvolgente battaglia fra il coraggioso DOOM Slayer e le orde demoniache che hanno invaso Marte attraverso un misterioso portale. Indossata l'armatura e raccolto l'equipaggiamento necessario, il nostro obiettivo durante la campagna sarà quello di uccidere qualsiasi cosa si muove, esplorando bui corridoi metallici ma anche zone aperte per eliminare la minaccia infernale mentre ci spostiamo rapidamente, dando vita a una danza mortale che segue alla lettera le indicazioni del gameplay run & gun tipico del franchise.