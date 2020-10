Nintendo Switch Pro nel 2021 con display mini-LED?

Nintendo Switch Pro potrebbe arrivare nel 2021, la voce di corridoio persiste in questo senso, ma con un'aggiunta interessante, ovvero la possibilità che possa montare un display mini-LED rispetto alla tecnologia LCD standard attualmente utilizzata.

Il nuovo report in questione arriva dalla rivista nipponica Economic Daily News, la quale riporta che Nintendo avrebbe stretto una nuova collaborazione con il produttore Innolux per produrre una versione aggiornata di Nintendo Switch, che potrebbe essere il famoso Nintendo Switch Pro (nome completamente inventato, per il momento).

Questa nuova collaborazione porterebbe all'utilizzo della tecnologia Mini-LED sul display del nuovo Nintendo Switch, abbandonando gli LCD tradizionali da parte di Sharp e JDI utilizzati attualmente dalla console ibrida e portatile di Nintendo.

Sembrerebbe questa la novità principale emersa da questo nuovo report, che non menziona altre variazioni in termini di hardware se non un probabile incremento della durata della batteria grazie anche al passaggio alla nuova tecnologia come display.

A differenza dell'LCD tradizionale, il display Mini-LED sfrutta un sistema di retroilluminazione diverso che lo avvicinerebbe più a un OLED, pur senza arrivare ancora a quella qualità. In pratica, il Mini-LED riesce a creare una maggiore quantità di zone di retroilluminazione differenziate, in grado di illuminare parti specifiche dello schermo e mantenerne altre più scure, migliorando il contrasto.

È una specie di evoluzione del LED Full Array con local dimming, ma che risulterebbe in un effetto più naturale e preciso. In ogni caso, non ci sono ancora conferme su questa eventualità e in ogni caso non ci sono altre prove sul fatto che questo cambiamento possa portare a un vero e proprio Nintendo Switch Pro, dunque restiamo in attesa di ulteriori notizie al riguardo.

Nel frattempo, Nintendo Switch è ancora la console più venduta in USA a settembre 2020.